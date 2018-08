La competidora amb més podis del campionat i la segona espanyola del medaller

Només tres nedadors en tot l'europeu de Dublín van aconseguir penjar-se del coll vuit medalles, com va fer Núria Marquès. L'esportista del Baix Nord va guanyar l'or en els 100 papallona i els 200 estils, la plata en els 100 braça i lliures, els 400 lliures i el 4x100 estils de 34 punts, i el bronze en els 100 metres papallona i els 50 lliures. En el medaller per esportistes només va quedar en el lloc 26, ja que anava per nombre d'ors, però gairebé ningú va acumular tants metalls com ella.

Una de les que la va igualar va ser la ucraïnesa Yelizabeta Mereixko, que va obtenir cinc ors (4x50 relleus de 20 punts, 100 lliures i braça, i 400 i 50 metres lliures). L'altre va ser l'italià Stefano Raimondi, que va guanyar tres ors, en els 100 braça i els relleus 4x100 lliures i relleus de 34 punts, dues plates, en els 100 esquena i lliures, i tres bronzes, en els 100 papallona, els 400 i els 50 lliures.

Quant a categoria de medalles només va ser superada per l'egarenca Sarai Gascón, que va aconseguir quatre medalles, tres d'elles d'or i una de plata, a Dublín.