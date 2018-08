Nairo Quintana està «còmode amb l'etiqueta de favorit» a la Vuelta a Espanya

El ciclista colombià Nairo Quintana (Movistar) va afirmar sentir-se «còmode amb l'etiqueta de favorit» a la Vuelta a Espanya, que començarà demà a Màlaga, i està decidit a «demostrar-ho a la carretera» durant les properes setmanes.

«Estic còmode amb l'etiqueta de favorit, cal assimilar-ho i poder demostrar-ho a la carretera. Rivals no en falten: hi ha Nibali, els germans Yates, Miguel Ángel López, etc. Tots aquests ens donaran guerra. Tenim una gran responsabilitat perquè som l'equip de casa i ho hem de fer el millor possible. Això ens dona compromís i responsabilitat», va valorar Quintana davant la premsa.

Respecte a la seva preparació per a la darrera gran volta per etapes del curs, el colombià va explicar que «inicialment era recuperar-se del Tour i tractar d'assimilar el quilometratge per poder arribar aquí en bones condicions».