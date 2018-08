El pivot gironí Yankuba Sima ajudarà a entrenar els manresans

El pivot gironí de 22 anys de la Universitat d'Oklahoma State Yankuba Sima serà aquests dies al Nou Congost com a suport per als entrenaments de l'equip de Joan Peñarroya, segons va explicar ahir el club. Sima es posarà així en forma abans de reprendre el seu periple universitari nord-americà i pot ser interessant la seva presència, la d'un pivot de 2,09 metres, per suplir la momentània absència de qui ha de ser el cinc titular del Baxi, l'haitià Cady Lalanne. Aquest es troba tramitant el seu visat a Haití i no hi ha data per a la seva incorporació.