El president de la UEFA defensa la nova Lliga de les Nacions

El president de la UEFA, l'eslovè Aleksander Ceferin, va destacar ahir «la gran gana» que es va generar per les seleccions després de l'anterior Mundial de Rússia, situació que dona suport a la nova competició creada per disputar-se a partir del mes vinent, la Lliga de les Nacions. Segons Ceferin, aquesta apareix amb la necessitat de tenir un «futbol més competitiu i amb sentit» i per «equilibrar de nou» les relacions entre els clubs i els combinats estatals.

Segons Ceferin, el nou format de 55 seleccions repartides en quatre nivells i amb premis com la classificació per a la l'Eurocopa del 2020 contraresta el «fracàs» dels amistosos internacionals a favor del futbol competitiu.