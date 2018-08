Riures bagencs per encarar el curs

Totes les teories sobre la preparació esportiva que es van donar per sabudes durant dècades estan canviant de manera vertiginosa. Les estades de pretemporada dels equips no han de ser sempre fatigoses i avorrides. Hi ha altres elements que, de mica en mica, van entrant en joc i, segurament, fan posar les mans al cap a més d'un gurú. Sobretot si ahir va mirar unes imatges que van córrer per les xarxes socials, les de la sessió de risoteràpia que el Movistar Estudiantes va fer dimecres a Viella i que va dirigir un bagenc.

El santfruitosenc Toni Fontcuberta, conegut com Risofonku, fa anys que treballa amb el riure com a manera de vertebrar les relacions entre equips de treball, sobretot els esportius. S'ha format a fons i ha dut a terme centenars de sessions amb formacions de molts tipus per arribar a la conclusió que crear un ambient d'equip adequat ajuda a superar, de manera conjunta, els mals moments.



Sense vergonya

El contacte entre el Movistar Estudiantes i Fontcuberta va arribar de part del segon entrenador del conjunt col·legial, Antonio Pérez Caínzos. Es tracta del tècnic de l'Araberri la passada temporada, equip amb el qual es va enfrontar al Manresa a la LEB Or. Es coneixien perquè el bagenc havia fet un taller amb el Clavijo de Logronyo quan Pérez n'era el màxim responsable. Aquest any, el gallec ha entrat a formar part de l'equip que dirigeix el català Josep Maria Ber-rocal, que ara es troba fent l'estada de pretemporada a Viella.

Fontcuberta explica que «em van trucar i em van dir que els interessava fer-ho, i vaig pujar a Viella. Les pretemporades són un moment important per dur a terme aquestes activitats, ja que és un moment en què els jugadors i els entrenadors es coneixen i així poden començar a formar relacions entre ells».

La base d'aquestes sessions és entendre «a través del joc, de passar-ho bé i de riure, que s'han de sentir part d'un equip. Han de perdre la vergonya i confiar els uns en els altres. La temporada serà llarga i hi haurà un moment en què dependran dels altres per triomfar».

Així, les imatges mostren estones en què els jugadors s'abracen, es desinhibeixen, ballen, fan la conga i, fins i tot, arriben a insinuar una baixada de pantalons, tot amb música alegre de fons i sense lloc per a qui vulgui estar quiet. Fontcuberta és clar en aclarir que «cal que ho facin tots, inclòs l'equip tècnic, i cap dels exercicis no és individual».

Va explicar, també, que es va haver de fer en una sala de l'hotel de Viella en què s'allotjava l'equip perquè «no es pot dur a terme en llocs oberts, en què pugui entrar o sortir gent. El pavelló és al costat, però és municipal i si entra algú que no és del grup, la concentració se'n va i ja no serveix». Va durar una hora i mitja i, «tot i la seva estranyesa inicial, al final tothom reia i em deia que s'ho havia passat molt bé».



L'endemà

Ahir també era el moment de veure com havia reaccionat l'equip l'endemà de la sessió de risoteràpia. El director esportiu del Movistar Estudiantes, Willy Villar, va explicar ahir a la tarda a Regió7 que «va ser un encert i ens ho vam passar tots molt bé. Avui ho comentaven tots els jugadors i és una manera d'unir la plantilla quan hi ha jugadors nous i no es coneixen».

Villar va afirmar que «la pretemporada és el moment ideal», tot i que va expressar dubtes que «això es pogués fer enmig de la temporada, quan hi ha tants partits seguits». Això sí, ahir l'Estudiantes era en boca de tothom. «Pot ser que a algú no li agradi, però hi ha gent per a tot. A més, avui ja hem tornat a la feina en doble sessió, amb seriositat i tal com se sol fer una pretemporada de les clàssiques».

Per a ell, aquestes activitats «són necessàries per destensionar, com podíem haver anat a fer ràfting per la Vall d'Aran, i ajuden a la integració de tots els jugadors i també del cos tècnic, que, en el nostre cas, és nou».



Grups grans i petits

Toni Fontcuberta té ja una bona trajectòria en equips de tot tipus, «fins i tot de futbol. Si els grups són més petits sempre és millor, però es pot adaptar a grups més grans». Aficionat i exjugador del Bàsquet Manresa, recorda que la temporada passada va fer una sessió d'aquest tipus a qui va ser rival dels bagencs en la lluita per pujar, el Breogán. «Va ser justament la setmana després que guanyessin l'ICL per disset punts de diferència a la lliga. Jugaven contra el Barça B i em van trucar perquè, tot i que es mantenien invictes, estaven intranquils». La raó era que els faltaven tres jugadors perquè havien d'anar a les seleccions en les anomenades finestres FIBA. «Hi havia ex del Manresa com Salva Arco o Guille Rubio. El partit els va costar, sobretot a la primera part, però el van acabar guanyant.

Un cop descobert per mig Espanya a través de l'Estudiantes, el seu somni, ara, seria fer el mateix amb el rival dels col·legials el primer partit de la lliga Endesa, el seu Baxi Manresa. «Per a un aficionat de tota la vida com jo, seria impressionant i emocionant». El riure segur que hi estaria assegurat.