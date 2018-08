El Solsona es classifica per a la final en superar merescudament el Manresa

La intensitat i combativitat exhibides durant tot el partit i una excel·lent disposició tàctica en defensa, a més de puntuals pinzellades de talent ofensiu, van permetre el Solsona superar el Manresa i classificar-se per a la final de la Copa Cor de Catalunya com a campió del grup A, amb 6 punts.

Tot i que el Manresa va posar com a condició per prendre part en el trofeu que, en cas que es classifiqués per a la final, no la disputaria, ja que tenia adquirits compromisos esportius previs el cap de setmana, i que, amb el vistiplau del Joanenc, l'entitat organitzadora, el Solsona s'hagués classificat igualment per a la final com a segon de grup, ja que va guanyar el Joanenc per 2-1 dimarts, el triomf dels de la capital del Solsonès es va produir contra un Manresa que va maldar per empatar o guanyar fins l'últim alè.

El tècnic blanc-i-vermell, Piti Belmonte, va optar, com ha fet en moltes ocasions aquesta pretemporada, per treure un equip inicial que combinava jugadors titulars i joves valors i va iniciar el partit amb un mig del camp del tot experimental. Tot i això, els blanc-i-vermells van dur la inicitiva ofensiuva durant tot el primer període. Álvaro Correa (minut 4), amb un potent xut amb la dreta des d'uns quinze metres, de la frontal de l'àrea de penal, va fregar la creueta de la porteria d'Armengol. En la segona ocasió de gol, els manresans van avançar-se. Biel Rodríguez va penetrar com a extrem dret fins a la línia de fons i va centrar enrere per tal que Marc Serra superés Armengol amb un xut creuat amb la dreta. El Solsona, enlloc d'atemorir-se, va respondre amb les ocasions de Montaner (minut 18) i Pau Tripiana (minut 23), preludi del gol de l'empat. Abdelkader va centrar des de l'esquerra i Arnau Murcia va rematar a gol amb l'espatlla dreta.

A la represa, el Manresa va ser incapaç de trenar joc ofensiu amb continuïtat i només va disposar d'una ocasió de Noah (minut 68) per empatar el gol amb què Albert Parcerisa havia avançat els solsonins. El davanter va rebre un servei en profunditat de Jordi Esteve i va superar Herzog amb una excel·lent vaselina (minut 52).