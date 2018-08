El Betis acceptaria l'opció de compra per Rafinha

? Rafinha s'ha convertit en el jugador amb més números d'abandonar el club aquesta temporada. El Betis veuria en bons ulls fer efectiva l'opció de compra obligatòria pel jugador en cas que aquest fos cedit, a diferència del que va passar amb l'Inter de Milà. Ara és el jugador qui ha de decidir. Valverde ja ha assegurat que compta amb ell però el brasiler vol minuts i sembla ser que al Barça no els tindrà. D'altra banda, el Borussia Dortmund estaria disposat a pagar 2 milions i la fitxa per la cessió de Paco Alcácer. El jugador veuria amb bons ulls jugar en un club on disposaria de més minuts i que, a més, juga a la lliga alemanya i a la Champions. El Barça també veuria bé l'operació.