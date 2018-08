Dovizioso és el més ràpid en els segons entrenaments al GP de la Gran Bretanya

El pilot italià Andrea Dovizioso (Ducati) va ser el més ràpid en la segona sessió d'entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya. Dovizioso, que l'any passat ja es va imposar a Silverstone, va marcar un registre de 2.01.385 i va avantatjar en només cinc mil·lèsimes el pilot local Cal Crutchlow (LCR Honda). Per la seva part, l'equip oficial de Yamaha va donar símptomes de millora i, després que Maverick Viñales i Valentino Rossi ocupessin els dos primers llocs a la tanda matinal, el català es va situar tercer a la tarda. a 61 mil·lèsimes del primer. i just per davant d'un Marc Márquez (Honda) que, tot i patir una caiguda sense conseqüències al matí, va acabar quart.