El Getafe aprofita les ocasions per obtenir contra l'Eibar el primer triomf a la lliga

El Getafe va saber aprofitar la seva oportunitat a la primera part, en un partit igualat i amb ocasions a les dues àrees. En una pilota a l'àrea del Getafe, Mata va pressionar Oliveira i va perdre la ubicació de la pilota, fet que el davanter local va aprofitar per fer la passada a Ángel. Aquest va batre Dmitrovic amb un xut potent i ras.

L'Eibar no va perdre la cara al partit i Sergi Enrich va tenir un parell d'oportunitats per aconseguir l'empat. Charles es va trobar amb l'ocasió més clara per als armers en una pilota d'Enrich a la qual no va arribar el brasiler. Al final del matx, Amath va fer una gran jugada per banda i va passar la pilota a Jorge Molina per sentenciar el marcador.