L'Ateneu Les Bases serà la seu del 3x3 de la Festa Major

L'Associació Esportiva La Salle Manresa és l'entitat organitzadora d'una nova edició del 3x3 de la festa major de la capital bagenca, que es durà a terme a partir de les 10 del matí al complex esportiu Ateneu Les Bases.

Els equips participants es dividiran en set categories: mini, infantil, cadet, júnior/sènior femení, màster (aquestes tindran les respectives finals al matí), júnior masculí i sènior masculí (en ambdues, la final es posarà en marxa a partir de tres quarts de set de la tarda).



El 8 i 9 de setembre, 3x3 a Navàs

El pavelló blau de Navàs serà l'escenari, el cap de setmana del 8 i 9 de setembre en jornades de tarda i vespre, d'una nova edició del 3x3 de la localitat, que tindrà un preu de 10 euros per jugador/a. En les categories sènior, tant masculí com femení, el primer classificat rebrà un premi de 100 euros i el segon, de 50 euros. Pel que fa a les altres categories, tant el primer com el segon rebran entrades per a un partit del Baxi Manresa. Les inscripcions es poden fer per diverses vies: a l'adreça de correu clubbasquetnavas@gmail.com, als telèfons 634887592 (Emma) i 639214410 (Ferran) o bé als comptes de Facebook o Instagram del club.