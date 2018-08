L'or mundial vola lluny de Sant Fruitós

Paula Fernández es va quedar amb la mel als llavis després de caure a la gran final del Mundial sub-20 de França contra el Japó. El conjunt asiàtic es va venjar així de la derrota a la fase de grups davant el combinat estatal de Pedro López. Malgrat tot, Fernández i les jugadores de la selecció han realitzat un gran campionat i han assolit una medalla de plata que els deixa un regust molt dolç. La santfruitosenca va ser el primer canvi de les espanyoles i va gaudir de vint minuts a la final.

El Japó, que va aconseguir el seu primer títol mundial sub-20, va acabar amb el somni de les espanyoles, encara que aquestes van caure lluitant fins a l'última gota. Les noies de López van ser millors a la primera part fins al minut 38, moment en què el Japó va començar a carburar. El primer avís va ser de les ahir locals mitjançant Patri Guijarro, qui va recollir el refús d'una bona jugada d'Eva Navarro que la portera japonesa va aturar.

Les nipones van avisar també al minut 7 amb un xut de Miyazawa que va desviar Cata Coll. La portera la mallorquina va aturar un mà a mà a Jun Endo un minut més tard. Abans que les japoneses poguessin imposar el seu domini, la selecció espanyola va procurar allunyar l'equip nipó de la pilota. Novament Guijarro, al minut 14, va connectar un remat de cap que va sortir desviat per molt poc.

Quan s'havia complert la primer hora de joc, Espanya havia fet mèrits per anar guanyant el partit. Les noies de Pedro López, comandades per unes molt actives Eva Navarro per la banda dreta i Patri Guijarro a la punta d'atac, van posar en problemes la defensa nipona. De fet, entre Navarro i Guijarro va sorgir l'oportunitat més clara de les espanyoles, que la va refusar la defensa Takahashi.

En el millor moment d'Espanya, el Japó va anotar el primer gol del partit mitjançant Miyazawa, qui va superar per dalt Coll en un gran xut des de la frontal de l'àrea. El gol va caure com una galleda d'aigua freda a les noies de López. Les japoneses encara van disposar de clares ocasions abans del descans, però Coll va exhibir les seves millors aturades



A la represa, la tònica dels darrers minuts de la primera part es va mantenir. El Japó va fer un pas endavant, però Espanya no va renunciar a la possessió. Malgrat això, les jugadores de Futoshi Ikeda arribaven amb més perill. Un perill que es va traduir en el 0-2 al minut 56, després d'una bona combinació de l'equip nipó que va convertir en gol Takarada en superar la defensa espanyola.

Deu minuts més tard, en una acció semblant a la del primer gol, Nagano sentenciava el partit amb un gran xut que va superar per dalt Coll. Les espanyoles van reaccionar quatre minuts més tard gràcies a una bona pilota a l'esquena de la defensa japonesa que recollia Candela Andújar per fer el definitiu 1-3.

Tot seguit, Paula Fernández es convertia en el primer canvi de les espanyoles. La santfruitosenca gaudiria de vint minuts de joc en la posició de migcentre defensiu. Uns minuts en què el joc no va ser tan fluid i en el qual les japoneses van començar a especular amb el resultat. Això permetia a les de López aproximar-se a la porteria de Stambaugh per intentar buscar el miracle. Tot i això, el Japó va ordenar molt bé la seva defensa i va saber tancar el resultat.