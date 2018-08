La Manbike torna per la Festa Major de Manresa a la zona esportiva del Congost amb 100 equips

L'Esport Ciclista Manresà organitzarà, una temporada més, la Manbike 3 hores de resistència, que s'englobarà dins els actes de la Festa Major de Manresa. La prova es durà a terme avui, entre les cinc i les vuit de la tarda, sobre un remodelat circuit, d'aproximadament tres quilòmetres, a la zona esportiva del Congost.

La cursa, que està limitada a un total de 100 equips, es disputa per formacions de dos o tres corredors en què els seus integrants es relleven a cada volta, tot i que també es contempla la categoria individual per als més agosarats que decideixin fer tota la cursa en solitari. A banda d'això, hi haurà diferents categories, depenent de l'edat dels participants (elit, master, veterans, juniors, veterans, promoció, escolar) i de les característiques de les formacions (mixtes, fèmines, familiar, etc).