PI Puig i Balconada lluitaran pel títol de l'Interbarris 2018

El Club de Futbol Pare Ignasi Puig i la Unió Esportiva Balconada són els dos finalistes del Torneig Interbarris després d'imposar-se en cadascun dels grups. La final entre els clubs de les dues barriades manresanes serà a les vuit del vespre des del Gimnàstic Parc, seu de la competició.

Precisament la casa del Gimnàstic de Manresa va presenciar els partits de la fase de grups. Uns enfrontaments que es disputaven amb un temps de mitja hora, encara que el temps de la final serà l'habitual de 45 minuts per part.

D'una banda, en el grup A, la Balconada es va erigir com a guanyadora després de vèncer en el primer partit el Centre d'Esports Manresa juvenil B per 0-1 i el juvenil C del Nàstic per 0-2. Els homes de José Sabariego van imposar la seva experiència davant dos equips juvenils amb poc rodatge i poc acostumats a jugar contra equips amateurs. El darrer partit entre juvenils del Nàstic i Manresa va finalitzar en taules (0-0) i el resultat es va quedar així, pel fet que cap dels dos equips tenia opció de classificar-se.

En el segon grup, el B, les coses van estar més igualades. El Pare Ignasi Puig es va classificar per a la gran final gràcies al gol average després que el grup finalitzés amb un triple empat. En el primer partit, els del Xup van guanyar 0-2 el Sant Pau. En el segon partit, la Pirinaica va derrotar 0-1 el PI Ignasi Puig, però en el tercer, el Sant Pau va guanyar 1-2 la Pirinaica. La diferència de gols va classificar els del barri del Xup.