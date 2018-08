Quart podi internacional en un palmarès en què ja hi havia dos europeus i un tercer lloc mundial

La carrera en les seleccions espanyoles de base de la santfruitosenca Paula Fernández és espectacular. Després del podi d'aquest campionat del món sub-20 de França, la bagenca ja ha obtingut quatre medalles en grans torneigs internacionals, formant part de la generació més brillant de la història del futbol femení estatal.

Així, el 2015, Paula Fernández va aconseguir el títol de campiona d'Europa sub-17 en el torneig que es va disputar a Islàndia. El combinat estatal, que aleshores ja el dirigia Pedro López, va haver de superar França en les semifinals de la mateixa manera que enguany, per penals.

La final, contra Suïssa, va ser molt més senzilla i les espanyoles es van imposar per un clar 5-2. La bagenca va entrar al camp al minut 16 en substitució de Maite Oroz, lesionada.

El següent any, el mateix equip va jugar el Mundial de Jordània però no va poder passar de les semifinals. Va ser el Japó, el mateix rival que ahir, la que va barrar el pas a la final de la competició amb un clar 0-3. Espanya va jugar el partit pel tercer lloc i va apallissar Veneçuela per 0-4.

Finalment, l'any passat, Espanya, novament amb Paula Fernández, es va classificar per a la final de l'europeu sub-19 en el torneig disputat a Irlanda del Nord. El combinat hispà va guanyar novament França, aquest cop per 2-3, amb un gol de la gran estrella de la selecció actual, Patri Guijarro, en l'últim minut.