Valverde: «Rakitic és fonamental per al Barça, no som aquí per fer negocis»

El Barça visita avui (22.15h) el José Zorrilla de Valladolid amb l'objectiu de ratificar les bones sensacions ofertes en el seu debut a la lliga, al Camp Nou, i buscar la seva primera victòria a domicili. Per fer-ho haurà de superar un Valladolid que es retroba com a local amb l'elit.

En la roda de premsa prèvia al partit d'aquest vespre, Ernesto Valverde va ser clar amb el futur d'Ivan Rakitic, nom que ha estat el protagonista de les darreres setmanes per un possible traspàs al PSG. «Rakitic és un jugador fonamental. Penso comptar amb ell, els seus números estan aquí. La importància que ha tingut en l'equip la coneixem tots. Ara no som aquí per fer negocis amb un jugador», sentenciava l'extremeny.

Pel que fa al seu rival d'avui, Valverde va dir que el Valladolid «juga amb l'entusiasme i l'alegria de tornar a jugar a Primera. Els partits fora de casa són complicats, l'any passat ens van costar», recordava.

Al seu judici, l'equip de Sergio González va fer un «gran exercici de tàctica defensiva» en el seu debut contra el Girona. «Juga molt ordenat, amb les línies juntes i surt ràpid a la contra. Plantejaran un partit molt semblant», va dir.



Per a aquest partit, Valverde segueix sense poder comptar amb els lesionats Denis Suárez i Carles Aleñà, als quals aquesta setmana s'han afegit a la infermeria Sergi Samper, que no compta per al tècnic extremeny i ni tan sols té dorsal, i Jasper Cillessen. Per cobrir la baixa del porter holandès, Valverde va convocar ahir el porter del Barça B Jokin Ezquieta. Vermaelen, Rafinha i Alcácer són els jugadors descartats, mentre que Munir torna a la convocatòria.

El tècnic blaugrana podria repetir el mateix onze que va sortir a la segona part contra l'Alabès.