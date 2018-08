La Vuelta a Espanya s'inicia avui amb un pròleg a Màlaga

El navassenc Jordi Simón, de l'equip Burgos BH, serà un dels tres corredors catalans que prendran la sortida en una nova edició de la Vuelta a Espanya, que es posarà en marxa avui amb un pròleg de 8 quilòmetres a Màlaga.

Simón, que debutarà en una de les tres grans proves, buscarà fer una gran actuació en una ronda espanyola que tindrà com a favorits tres anteriors guanyadors de la competició: el colombià Nairo Quintana (Movistar) i els italians Fabio Aru (UAE-Emirates) i Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida). Altres ciclistes, com l'australià Richie Porte (BMC), el britànic Simon Yates (Mitchelton), els colombians Miguel Ángel López (Astana) i Rigoberto Urán (Education First) o el francès Thibaut Pinot (FDJ), també són candidats al triomf final.

Tots buscaran posar fi a l'hegemonia de Sky, que s'ha imposat en les quatre últimes grans curses per etapes (Chris Froome al Tour 2017, la Vuelta 2017 i el Giro 2018, i Geraint Thomas al Tour 2018). Però ni Froome ni Thomas ni el prometedor colombià Egan Bernal prendran part a la Vuelta, i el líder de l'equip britànic serà el sabadellenc David de la Cruz, que en l'edició passada, que va córrer a les files del Quick-Step, va guanyar una etapa i es va posar el mallot vermell de líder.