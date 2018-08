L'equip Els homes de S.M. el rei s'endú el 3x3 de la Festa Major de Manresa

L'equip Els homes de S.M. el rei va ser el vencedor en la categoria sènior masculina de la sisena edició del 3x3 de la Festa Major de Manresa, que va organitzar l'Associació Esportiva La Salle Manresa i que va tenir un total de 49 equips que van passar per les instal·lacions de l'Ateneu Les Bases, l'escenari d'una competició en la que va regnar el bon ambient i l'esportivitat de tots els participants.

Una final decidida als tirs lliures El conjunt Els homes de S.M. el rei, format pels jugadors Gerard Vilà, Ignasi Lavin, Sergi Muñoz, Arnau Cumelles i Ferran Vives, es va imposar a la gran final a l'equip Mes Igual, format per Eduard Mas, Oriol Font, Paulí Gros i Fargas. El matx va ser molt igualat i va finalitzar en empat, per la qual cosa la victòria es va haver de decidir en els llançaments de tir lliure. En els tirs, Els homes de S.M. el rei van ser superiors i es van endur un merescut i treballat triomf.

En categoria sènior femení, el quartet format per Marta Viñas, Mar Martí, Marta Clotet i Laura Viñas es va proclamar campió. En cadets, la victòria va ser per als Croquetillas de Marc Noguera, Ton Cuñé, Ferran Fernández i Edgar Medina, mentre que en infantils el millor conjunt va ser el Loko Team de Gerard Noguera, Carles Guitart, Lluc Sendra i Josep Guardiola. A banda d'aquestes categories, també hi va haver competició en màster, júnior i mini.