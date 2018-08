L'Igualada Rigat derrota de poc l'Alcoi després d'haver caigut amb el Calafell

Un gol d'Uri Vives, només 15 segons abans de finalitzar el partit, en recollir un rebot del porter a un xut seu en falta directa, va permetre a l'Igualada Rigat sumar una victòria que li fa tenir possibilitats d'arribar als quarts de final de la Lliga Catalana d'hoquei patins. Els anoiencs, com va passar el dia abans amb el Calafell, contra el qual van perdre per 1-4, estan notant l'inici dels entrenaments i les cames pesades i van veure com els alacantins, que el dia anterior havien guanyat, també per 1-4, a la pista del Lleida Llista, els remuntaven un 2-0. Al final, però, els punts es van quedar a casa.

Del partit d'ahir, va destacar la bona primera part de l'equip de Ferran López, que es va avançar amb l'encert del golejador Jordi Méndez i amb la rematada de Tety Vives abans del descans. La represa, però, no va ser gens bona. Renato Castanheira va reduir la distància al primer minut de la represa i va anotar el segon gol tres minuts després, amb la qual cosa els nervis es van instal·lar a les Comes. I encara més, quan Dery Mataix avançava el seu equip a onze minuts per al final.

Ahir, però, l'Igualada Rigat va tenir la capacitat de reacció que no havia demostrat contra el Calafell i va esprémer al màxim els darrers minuts. Ton Baliu, d'un xut duríssim a tres minuts per al final, va restablir la igualtat i, a 15 segons per al final, una falta directa va donar l'oportunitat a Uri Vives de marcar al segon intent.

Ara mateix, Alcoi, Calafell i Igualada tenen tres punts. Avui juguen tarragonins i alcoians al pavelló dels primers. L'Igualada necessita guanyar el Lleida dimarts (21 hores) per assegurar-se el pas de ronda o empatar i esperar el resultat de l'endemà entre Lleida i Calafell a la pista dels primers.



Els grans comencen forts

A part de la derrota de l'Igualada amb el Calafell i del Lleida amb l'Alcoi, la Lliga Catalana va començar divendres a la resta dels grups. Al grup A, en què només hi ha tres equips, el Barça Lassa va derrotar amb claredat el Caldes per 4-0. Completa el grup el Vendrell. Al grup B, el Reus es va imposar pel mateix resultat, 4-0, al Voltregà. També és un grup de tres equips, l'altre és el Vic. Finalment, al grup C, el Girona CityLift va vèncer el PHC Sant Cugat per 5-1 i, en l'altre partit disputat ahir, el Noia Freixenet no va tenir cap tipus de problemes per derrotar el CH Lloret per 8-1.