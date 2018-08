El Manresa rep aquesta tarda el Sant Julià en el partit de festa major

El CE Manresa tanca avui la pretemporada abans de l'inici de la lliga, la setmana que ve al camp de l'Igualada, amb el partit de festa major davant del Sant Julià d'Andorra, que començarà a partir de les 18.30 hores. Els manresans arriben després d'una setmana moguda, que va començar amb la suspensió del partit al camp del Palamós, per la negativa bagenca de pagar els 15 euros que costava l'entrada per al públic, i que va seguir amb dos partits el Torneig Cor de Catalunya. En el primer, amb els habituals titulars, el Manresa va guanyar per 0-2 el Joanenc i en el segon, amb molts dels considerats reserves, va perdre contra el Solsona per 2-1.

Els andorrans són entrenats per Jesús Barón, membre de la junta directiva del Manresa, que té exjugadors de l'equip bagenc a la primera plantilla, i van disputar la prèvia de la Lliga Europa, en què van ser eliminats pel Gzira United de Malta. L'entrada, avui, és gratis.