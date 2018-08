El Nàstic atrapa el Ciutat de Manresa

El juvenil del Gimnàstic de Manresa, que enguany competirà per segona temporada consecutiva a la Divisió d'Honor, va exhibir un alt nivell de joc quan falta una setmana per l'inici de la lliga. Els de Ferran Costa van conquerir el 41è Trofeu Ciutat de Manresa i van golejar de forma inapel·lable un Atlètic Gironella que no va poder disposar ni d'una ocasió de gol davant la porteria escapulada.

Els de Ferran Costa van mostrar a la primera meitat l'excel·lent disposició defensiva habitual en els equips del tècnic de Castelldefels i van pressionar amb encert i efectivitat la sortida de pilota dels berguedans des de la defensa. A més, els davanters Èric Márquez i Adrià López van palesar la seva entesa i complicitat i van exemplificar els bons moviments de tota la davantera escapulada, en la qual van destacar les combinacions en diagonal. Tret d'una rematada llunyana d'Uribe (minut 10), totes les aproximacions a porteria d'aquest període serien locals. Fins en tretze ocasions els manresans van aproximar-se amb intenció a l'àrea de Zumajo.

Per acabar-ho d'adobar, les dues primeres ocasions del Gimnàstic van acabar en gol. En primer lloc, al minut 21, l'interior esquerrà Marc Gulías va servir una enverinada centrada rasa al segon pal, cap a la zona esquerra de la frontal de l'àrea de penal gironellenca on, aprofitant l'errada de Nil Raich, Adrià López va avançar el seu equip a l'electrònic amb un col·locat xut ras i creuat. Quatre minuts després, Jordi Garcia habilitava Adrià López per marcar el segon gol del seu equip amb un xut ras, des de l'exterior de l'àrea de penal. La pressió dels escapulats propiciava errades contínues en la defensa berguedana, sobretot en els seus centrals. La inseguretat que això transmetia a l'equip de Javi Díaz li impedia crear joc i, per tant, atacar. Amb 2-0 al marcador i amb un Gimnàstic desfermat que no va abaixar el seu ritme de joc en tot el primer període, es va arribar al descans.

A la represa, els de Ferran Costa van relaxar el ritme del seu joc i un voluntariós Gironella va equilibrar en certa mesura el joc i, fins i tot, durant alguns minuts es va fer amb la possessió de l'esfèrica. Tot i això, les ocasions només van ser manresanes. El lateral dret José Alberto Germán va penetrar com a extrem quasi fins a la línia de fons i va servir una centrada rasa al segon pal que Jordi Garcia va estavellar al pal dret de la porteria gironellenca (minut 68).

Dos minuts després, Garcia es va refer de la seva dissort i va marcar el tercer gol dels escapulats executant un magistral servei de falta des del balcó de l'àrea amb l'esquerra. Cinc minuts després, Èric Márquez va aprofitar la facilitat de la defensa visitant i la precipitada sortida de Zumajo per driblar el porter i fer el quart. El Gimnàstic va arrodonir el marcador després que un servei de falta lateral servit des de la posició d'extrem dret al segon pal el pentinés Jordi Garcia tot situant-lo a l'àrea de gol, on Pau Ragués, de cap, en el seu intent de refusar, va transformar el cinquè gol escapulat.

El marcador encara hauria pogut ser més ampli si Èric Márquez hagués encertat a transfornar un penal que Nil Raich havia comès sobre ell mateix ja al minut 90. Márquez va ajustar el seu xut ras, amb la dreta, a la base del pal esquerra de la porteria berguedana, pero Zumajo es va reivindicar fent una gran aturada.

En definitiva, doncs, els manresans es van mostrar preparats per competir amb garanties a l'exigent Divisió d'Honor i, per les característiques dels seus davanters i mitjapuntes, potser oferint un joc més atractiu que el del curs passat. Alhora, l'equip es va mostrar sorprenentment conjuntat fruit del bon treball fet durant la pretemporada, tot i que només tres dels setze jugadors que ahir van formar l'equip de Ferran Costa hi militaven l'any passat. Per la seva part, l'Atlètic Gironella de Javi Díaz i Francesc Ribalta, que la temporada passada va descendir a Tercera Catalana, va mostrar que pot ser un equip competitiu en aquesta categoria si solventa els seus problemes en defensa. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'esports, Jordi Serracanta, van entregar els trofeus i guardons al final del matx.