El segon equip escapulat sorprèn i clava una golejada a una Pirinaica displicent

El juvenil B del Gimnàstic de Manresa va conquerir merescudament el Trofeu Gimnàstic 2018 en imposar-se a una Pirinaica amb baixes però displicent.

Els primers cinc minuts van ser enganyosos. Els jugadors d'Eladio Gallego duien la iniciativa i Guerrero va estar a punt d'avançar els de la Mion. El joc d'ambdós equips es desenvolupava a un ritme baix. En aquest context, van ser els jugadors de Sergi Runge qui van mostrar més interès per assolir el triomf. Pinzón (minut 9) va penetrar conduint l'esfèrica fins l'àrea de gol i va assistir per tal que Oliva marqués. Els escapulats van poder augmentar el seu avantatge en una falta executada per Oliva (minut 13) i en un xut llunyà de Vilà (minut 15). Però va ser una errada de Sebastián en cedir la pilota enrere cap al seu porter qui va propiciar que Xavier Belló la interceptés per superar de nou Ocampo. Un servei en profunditat del central Teixidó va tornar a evidenciar la desídia de la Piri i va propiciar el tercer gol escapulat.

Amb el partit decidit, la segona meitat va ser més equilibrada i va jugar-se a un ritme superior. Sebastián va esmenar la seva errada servint l'assistència del gol de la Piri a Nogareda (minut 60). Però els de Gallego mai no van optar a retallar més la diferència i Belló va aprofitar una relliscada del porter Vila per arrodonir la golejada.