Victòria igualadina en la setena edició de la Manbike

L'equip igualadí Coluer-Ixcor, format per dos corredors, Darío Gasco i Albert Balagué, va aconseguir la victòria en la setena edició de la Manbike, la prova de ciclisme de muntanya que organitza des de fa set anys l'Esport Ciclista Manresà coincidint amb la festa major de la ciutat. El conjunt anoienc va fer 23 voltes a un circuit de 3.200 metres i va superar dos conjunts locals. Així, el segonlloc va ser per al Rally Team, format per tres corredors manresans, i el tercer lloc va correspondre a un dels equips representatius del Fa Sol.

La cursa va tenir la presència de 160 corredors pertanyents a 63 equips, tot i que la participació va ser inferior a la de l'any passat. Segons l'entitat organitzadora, el fet que aquest any la festa major hagi caigut aviat ha provocat que encara hi hagi força possibles participants de vacances. L'any que ve, que caurà en 31 d'agost, s'espera que la participació es recuperi.

La categoria individual, la de corredors que van fer tots sols les tres hores que durava la cursa, entre les cinc i les vuit de la tarda, va ser guanyada per Jorge Sánchez Lara, que es va imposar a Oriol Badrenas i a Francesc Garcia. En la categoria femenina, triomf per al conjunt Best Cyclist, amb Sara Méndez i Nerea Mesto, que va superar l'equip manresà Tracks Mallorca Corvi, format per les bagenques Sílvia Pineda, Yolanda Perea i Anna Barea. Després de les curses, l'organització i els participants ho van poder celebrar amb un sopar conjunt.