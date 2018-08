El Calaf penalitza les errades del Solsona B i cau apallissat en el penúltim amistós

El Solsona B i el Calaf van disputar un duel que va estar marcat per les errades, sobretot per part del conjunt local. En els primers compassos del matx, els solsonins van tenir l'oportunitat d'avançar-se en el marcador a través d'un llançament de penal, però el van errar. Un fet que va esdevenir clau per als interessos locals ja que els va afectar moralment. A partir de llavors les errades es van anar succeint per part del conjunt solsoní i el Calaf ho aprofitava per encetar el marcador, a través d'un gol en pròpia porteria del Solsona B, i augmentar l'avantatge fins a quatre gols abans d'anar-se'n al descans. La segona part va seguir el mateix guió, els solsonins errats en la sortida de pilota van encaixar tres gols més. Els locals van maquillar el marcador anotant dues dianes i posant el 2-7 definitiu. Solsona B i Calaf jugaran un últim duel amistós contra la Pirinaica i el Nàstic, respectivament.