El Cardona juga un triangular molt bo i empata contra Joanenc i Can Trias

Ahir es va disputar a Cardona un triangular on, a part del Cardona, també hi van ser presents el Joanenc i el Can Trias. El primer duel va ser el Cardona-Joanenc, un enfrontament que va finalitzar amb empat a 0. El conjunt local va gaudir d'una oportunitat molt clara per avançar-se, però el porter rival es mostrar encertat. Per part dels «groguets» també van tenir alguna ocasió però sense ser realment clara. Els cardonins no van patir en un partit on no es va notar la diferència de categoria.

El segon partit, el Joanenc-Can Trias, el partit va ser disputat, els del Bages es van posar davant i just després del gol, els de Terrassa van tenir una oportunitat clara que no van aprofitar. Tot i així mitjançant una falta lateral, el Can Trias va posar les taules. A partir de llavors ambdós conjunts van tenir ocasions per desfer l'empat però cap d'ells ho va aconseguir.

El darrer partit, el Cardona-Can Trias, va estar marcat per la intensitat, també es van veure ocasions de gol però cap dels dos equips va saber concretar i per tant el partit va acabar tal com havia començat, 0-0. Així va acabar un triangular amb triple empat i on el Cardona se'n pot anar satisfet a casa ja que va plantar cara i va aconseguir dos valuosos empats contra equips de categoria més alta.