Del Paidos a la casa del campió NBA

Hi ha persones que tenen sort, d'altres que la busquen. En aquest segon grup es podria incloure Carles Orive, un manresà de naixement que es va formar a les categories del Paidos de Sant Fruitós i que té el privilegi de poder explicar que ha entrenat en unes estades d'estiu per a categories de formació del campió de l'NBA, els Golden State Warriors.

Orive és actualment tècnic, a més de preparador físic, a l'Alqueria del Basket, l'escola de formació del València Basket. Ho és des de fa un any quan va decidir marxar de Manresa per conèixer «diferents filosofies i maneres de treballar», comentava. Abans però, el manresà va viure una gran experiència a Dublín, on va començar a treballar per la North Atlantic Basketball Academy. Allà és on va conèixer Jimmy Rhoades, tècnic de categories de formació dels Golden State Warriors, i persona que li va obrir les portes de la franquícia d'Oakland.

El manresà va gaudir d'una experiència de tres dies a terres nord-americanes. Primer en les estades de la Sir Francis Drake High School, i després en les dels Golden State Warriors en categories de formació. «L'experiència va ser molt positiva. El que més em va impactar és la gran competitiviat que hi ha, ja des de ben petits. Els nens i nenes lluiten per ser els millors i destacar per damunt dels altres», explicava Orive.

En aquest sentit, el tècnic format al Paidos va ser entrenador d'un grup de 140 nens de prebenjamí a la categoria cadet. «La manera com entenen el bàsquet és diferent que aquí. Jo, sincerament, no m'hi sento gaire identificat, prefereixo la nostra. Aquí, a Europa, em refereixo, busquem que els jugadors siguin més versàtils, més complets», argu-menta.

Les estades dels Warriors es van dur a terme a la pista d'entrenament del campió de l'NBA. Una pista ubicada a l'àtic d'un hotel i que és la seu habitual d'una de les millors plantilles de la lliga nord-americana. «Les instal·lacions eren impressionants. La veritat és que les condicions per entrenar i les infraestructures són immillorables», explicava

Carles Orive va gaudir d'una sorpresa que mai no s'hauria esperat durant el seu viatge a San Francisco. Una d'aquelles boniques coincidències que enriqueixen qualsevol viatge. I és que en una de les sessions d'entrenament que va viure al campus nord-americà, el manresà es va trobar Pedro Sancho, jugador aleví del València Basket.

La mare de Sancho realitzava una col·laboració amb una universitat de San Francisco i el jove va aprofitar per passar unes setmanes de vacances allà, al costat dels seus pares. I què millor que fer-ho jugant a bàsquet al campus dels Warriors. «És aleví de segon any i, malgrat estar tots dos tot l'any a l'Alqueria, no ens coneixíem. Va ser tot una mica de casualitat», va explicar Orive.

Carles Orive és un noi amb passió pel bàsquet des de petit. Una passió que l'ha portat a fer realitat somnis que d'altres només poden desitjar. Abans d'arribar a San Francisco, Orive va ser preparador físic a la pedrera del Baxi Manresa, així com ho va ser al Porto i al Gipúzkoa GBC. A l'equip basc, fins i tot, va tenir l'oportunitat de realitzar tasques d' scouting per Moncho López al primer equip.

Va ser llavors, poc abans d'arribar a l'Alqueria del Basket, quan va començar a treballar durant l'estiu a Dublín per a la North Atlantic Basketball Academy (NABA). A més, l'estiu passat també va estar a les estades Yubak de Sèrbia, possibilitat que li va sorgir de la seva experiència a la NABA. De fet, els vincles que ha forjat el manresà li han permès aconseguir convidats de luxe en estades locals. És el cas del Campus Rafa d'aquest estiu, en què l'entrenador serbi, conegut d'Orive, va oferir un clínic als seus participants.

Un altre exemple va ser l'any passat amb la Paidos Sant Fruitós-NABA, unes estades de dues setmanes de durada que van reunir jugadors de casa nostra amb d'altres procedents de països com Regne Unit o Itàlia. La iniciativa va fer arribar tècnics dels Estats Units al pavelló de l'ASFE. Així, per exemple, David Medings, procedent de Kentucky, o el director de la NABA, Dermot Russell, van ser alguns dels convidats.

Per ara la intenció del manresà és seguir representant el bàsquet de casa nostra arreu del món.