Dembélé, la importància de sentir-se valorat

Ousmane Dembélé està sent la sorpresa agradable del Barça en l'inici de temporada. Sembla estrany tenint en compte el preu desorbitat que es va pagar per ell l'estiu passat. No hauria de ser una sorpresa que un jugador tan car donés un bon rendiment, però el jove extrem va tenir una entrada accidentada al club fins al punt que, tant ell, com l'entitat, com els aficionats, van dubtar que el seu lloc fos al conjunt blaugrana. Només han fet falta tres partits oficials perquè el jugador, que va tenir un paper marginal en la victòria de França en el darrer Mundial, hagi demostrat, més enllà de com es desenvolupi la temporada, que té recursos suficients per ser útil i per no plantejar-se un futur fora del Barça.

Decisiu en dos partits



Dembélé gairebé no va fer pretemporada. Es va perdre la gira als Estats Units i va tornar-ne abans alarmat pel que veia en la seva absència. El seu equip s'havia reforçat amb el brasiler Malcom, un jugador que no és exactament igual que ell, però que sí que juga en les mateixes posicions i que es convertia en competència directa. A més, l'exjugador del Girondins de Bordeus va poder fer la pretemporada als Estats Units, en la qual va donar un bon rendiment. Dembélé va decidir posar-se a treballar aviat. No se sap si va ser per influència d'un dels nous homes forts dels despatxos blaugrana, Éric Abidal, però tant ell com el tècnic, Ernesto Valverde, el van tranquil·litzar per fer-li veure que no volien que marxés.

La mostra de confiança de l'entrenador va ser la titularitat en la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla, a la qual Dembélé va respondre amb un bon partit i el gol de la victòria, amb un fort xut que va superar Vaclik. Quan va ser fitxat, es va dir que li faltava gol. De moment, però, ja n'ha marcat dos de decisius amb una bona capacitat definitòria.

Perquè l'anotació que va donar la victòria al Barça a Valladolid va ser, fins a cert punt, semblant a la de Tànger. Sense pensar-s'ho i buscant directament la porteria rival, en aquest cas aprofitant una bona deixada de Sergi Roberto. I totes dues des de la banda dreta. Dembélé va ocupar aquesta demarcació en tots els partits que va jugar el curs passat. Aquest curs, però, ha canviat de situació fins i tot dins del mateix partit.

Depenent de la tàctica



Així, quan Valverde utilitza el 4-3-3, Suárez es queda al mig, Messi s'escora un pèl a la dreta i l'esquerra queda per a un Dembélé que a Zorrilla va demostrar una bona entesa amb Jordi Alba a la primera part i capacitat de desbordar i centrar amb la cama esquerra. Quan es passa al 4-4-2, amb Coutinho a la banda esquerra, llavors juga per la dreta, intenta associar-se amb Messi i amb Sergi Roberto o Semedo i, per ara, dispara més a porteria. Aquest ús de les dues cames i la capacitat per sortir per totes bandes el fan especialment útil no només amb espais, que era el que se li havia vist fins ara, sinó també en partits tancats per la capacitat de demanar l'esfèrica, atraure jugadors i alliberar companys, com Messi. Ara sí, Dembélé se sent important.