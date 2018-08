Últim examen aprovat per festa major de l'Igualada

L'Igualada va aprovar el seu últim examen de la pretemporada després d'empatar davant del Vic en el Trofeu de Festa Major que es va disputar a les Comes. L'equip local va crear prou ocasions per endur-se la victòria, però va topar enfront d'un rival potent i que pot assemblar-se al CE Manresa, conjunt que visitarà les Comes el proper dissabte (18.00 h) per enfrontar-se en el primer partit de la competició a la Primera Catalana.

Els jugadors blaus van sortir dominant en els primers compassos del partit però sense crear ocasions de perill sota la porteria defensada per Reig. El Vic, per la seva banda, va aconseguir equilibrar l'enfrontament a mesura que passaven els minuts. Al minut 27 l'àrbitre va anul·lar un gol al conjunt de la plana per un clar fora de joc. No va ser fins passada la primera mitja hora de joc que es van veure les primeres oportunitats clares per inaugurar el marcador. La més clara però va ser després d'una gran passada de Joel per Goran, que no va poder superar el porter Reig, el rebuig li va caure a Simón, qui va tornar a trobar una gran aturada del porter visitant al minut 33 d'enfrontament. En la jugada següent, però, Almendros va fallar clarament el 0-1, però el davanter visitant no va estar encertat en la seva definició. Amb aquest just empat a zero gols es va arribar a la mitja part.

A la segona meitat el Vic es va avançar amb una gran jugada d'estratègia rematada per Almendros, que va superar la defensa igualadina al minut 52 de joc. Tot i el gol, els locals van seguir buscant amb insistència la porteria contrària i el premi va arribar quan Martí Just, el pitixixi dels blaus aquesta pretemporada, va recollir una pilota morta dins de l'àrea rival per marcar i posar de nou les taules en el marcador. A la recta final, el partit es va travar molt a causa dels nombrosos canvis que ambdós entrenadors van fer. Tot i això, l'Igualada va poder guanyar en l'última acció del partit però l'àrbitre va anul·lar un gol de Franco que hauria suposat el 2-1.

Amb aquest empat i un cop finalitzat tots els partits de pretemporada, el conjunt igualadí afronta l'última setmana d'entrenaments amb els deures fets i ja centrats en l'enfrontament que es durà a terme el proper dissabte (18.00 h) a les Comes davant del Centre d'Esports Manresa en el primer enfrontament de la lliga a la Primera Catalana.