Un fluix San Mauro cau davant d'un Òdena que es mostra superior

El San Mauro que aquesta temporada jugarà a Segona Catalana va caure derrotat per la mínima davant d'un Òdena que va ser superior. El conjunt local amb moltes rotacions va disputar un duel típic de pretemporada i no va mostrar el seu millor potencial. Els visitants van imposar el seu domini durant la primera meitat i ja al minut 24 Cierco posava amb avantatge el conjunt d'Òdena. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la segona meitat la dinàmica no va canviar i l'entrenador local va fer efectiu molts canvis. L'equip visitant va encarrilar la victòria amb un gol just a l'inici de la represa gràcies a Martínez. El San Mauro però no va abaixar els braços i va intentar competir fins al final. Ja a les acaballes del partit el local Simón va reduir distàncies amb l'1-2. Els locals van intentar empatar ja en el temps afegit però ja no van tenir més temps.

Aquest cap de setmana l'equip entrenat per Andrés Esteban començarà la lliga al camp del Joventut Ribetana.