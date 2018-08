El Gironella millora la imatge tot i encaixar la segona derrota seguida

El Gironella va perdre per un gol a zero al camp del Matadepera ahir a la tarda. Un partit davant un rival de nivell superior, on els jugadors visitants van ser capaços de mantenir un bon ritme durant tot el partit i crear ocasions de perill en la porteria rival. Va ser en el minut 30 quan el jugador del Matadepera Pau, amb el número 6, col·locava el primer i únic gol al marcador.

L'equip berguedà va aconseguir mantenir una gran defensa al llarg del partit, protegint-se i desviant les ocasions que arribaven a la porteria. L'entrenador destacava el bon treball dels defenses, sobretot en les ocasions aèries.

En atac, l'equip berguedà va saber aprofitar el joc per les bandes i va crear grans ocasions des d'aquestes posicions. Les oportunitats mes clares van ser un 1 contra 1 de Casafont davant el porter rival i una rematada de cap que va sortir molt a prop del pal.

Els locals es van mostrar satisfets amb la versió mostrada sobre el terreny de joc i el partit va ajudar el Gironella a refer-se de la golejada rebuda en la final de la copa Ciutat de Manresa. Tot i aquest balanç positiu, a l'equip berguedà li falta millorar la determinació davant la porteria.