Jordi Simón sacseja la Vuelta però és atrapat a 10 km per la final

El ciclista navassenc Jordi Simón (Burgos BH) ha estat un dels homes més actius en la tercera etapa de la Vuelta a Espanya, entre Mijas i Alhaurín de la Torre. El corredor ha entrat en el principal grup d'escapats i ha protagonitzat dos atacs en una jornada marcada per la presència d'un port de primera categoria, el Puerto del Madroño, a l'inici de la cursa. Al final, però, ha estat interceptat a deu quilòmetres per al final d'una etapa que s'ha resolt a l'esprint i ha estat guanyada per l'italià Elia Viviani.

L'escapada del dia ha estat protagonitzada per Simón, Nans Peters (Ag2r-La Mondiale), Pierre Rolland (Education First-Drapac), Antonio Molina (Caja Rural-Seguros RGA), Héctor Sáez (Euskadi-Murias) i un Luis Ángel Maté (Cofidis) que ha ampliat el seu marge en el liderat de la muntanya. Darrere, l'Sky i el Quick Step controlaven i han reduït el màxim avantatge, que ha estat de 4.05 segons. Des del pilot han atacat Alexis Gougeard (Ag2R La Mondiale), Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), Jelle Wallays i el campió europeu de crono, Victor Campenaerts (Lotto-Soudal), que han arribat al grup de davant.

Aleshores, un combatiu Simón ha protagonitzat dos durs atacs i llavors ha estat el campió austríac, Pöstlberger, qui més ha resistit al capdavant. El navassenc ha estat interceptat a deu quilòmetres per al final i el centreeuropeu, a set. Finalment, no s'ha pogut evitar l'esprint resolt a favor de Viviani (Quick Step), que ha superat Giacomo Nizzolo (Trek Segafredo) i el campió del món Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).

Aquest dimarts, primera arribada en alt en l'etapa entre Vélez-Màlaga i el port d'Alfácar, de primera categoria, en el qual el polonès de Sky Michal Kwiatkowski defensarà el seu mallot vermell de líder.