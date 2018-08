L'Artés guanya el torneig de casa en derrotar el Fruitosenc a la final

Aquest cap de setmana es va disputar el Torneig de Festa Major d'Artés. Els convidats aquest any van ser: el Voltregà, el Fruitosenc i el Navarcles, que repetia de l'any passat. Les semifinals es van disputar dissabte i ahir es va fer el partit per decidir el tercer i quart lloc i la gran final, que va enfrontar l'Artés, amfitrió, i el Fruitosenc.

L'Artés, que jugava davant del seu públic, va sortir endollat a la final i va aconseguir foradar la porteria del Fruitosenc quan tan sols s'havien disputat 2 minuts, mitjançant Torres. Un gol que els va donar confiança i que va fer que els de Sant Fruitós anessin a remolc des de bon començament. Tot i així el duel estava igualat i es notava que es tractava d'un torneig de pretemporada ja que hi havia bones idees, però males execucions. Passada la mitja hora de joc Dídac Sanchez va aconseguir ampliar la renda local a dos gols. Amb aquesta segona diana els amfitrions posaven molt difícils les coses a un Fruitosenc que ho intentava però sense encert.

A la represa, el partit va seguir la mateixa tendència que els primers 45 minuts. Ambdós equips gaudien d'ocasions però cap aconseguia ampliar o disminuir la diferència de gols. El Fruitosenc va estavellar una pilota al pal com a oportunitat més clara, i l'Artés també en va tenir per tal de sentenciar el matx, però l'electrònic ja no es va moure i, per tant, l'Artés es va proclamar, merescudament, campió del Torneig Festa Major d'Artés.



El Navarcles es fa amb el 3r lloc

El partit pel tercer i quart lloc va enfrontar un equip de Quarta Catalana, el Navarcles, i un conjunt de Tercera Catalana, el Voltregà. El duel va ser igualat, el Navarcles es va avançar, el Voltregà va empatar, però els del Bages van ser mes eficaços i van anotar dues dianes més que van posar el 3-1 definitu. Així doncs, el Navarcles va quedar tercer i el Voltregà quart.