L'Avià no té pietat de l'Alt Berguedà i goleja abans de l'inici de la lliga

L'Avià va imposar-se amb una solvent victòria per 5-1 davant de l'Alt Berguedà en l'últim partit amistós de pretemporada abans de l'inici de la lliga a la Tercera Catalana. L'equip entrenat per Joan Flores va ser capaç de reaccionar a un gol matiner just al minut 2 de partit, per acabar marcant una maneta a l'Alt Berguedà. Els avianesos van empatar ràpidament amb un golàs de Verdaguer amb un xut des de la frontal de l'àrea. Els locals van pressionar i van tancar al seu camp els visitants i van gaudir de les millors ocasions de perill. Just abans d'arribar al descans, al minut 39, Coli avançava l'Avià. A la represa, la dinàmica va continuar igual i els locals van dominar a pler. L'equip de l'Alt Berguedà era incapaç de generar perill enfront d'una solvent i efectiva defensa local. Verdaguer va encar-rilar la victòria amb un golàs de falta directa al minut 61, Baraut sentenciava al minut 71 amb el 4-1 i, finalment, Tomàs al 76 arrodonia la golejada de l'Avià amb el definitiu 5-1.

El proper diumenge a les 17.00 h l'equip d'Avià començarà la seva temporada a la Tercera Catalana rebent la visita del recent ascendit conjunt de la Balconada, que ve de guanyar l'Interbarris. L'Avià buscarà tornar a portar l'equip a les primeres posicions i intentar pujar de nou a Segona Catalana enfront una Balconada que voldrà mantenir la categoria.