L'Organyà perd a casa la final de la segona edició de la Copa Pirineus

L'Organyà va caure davant el Tremp per un gol a dos en la final de la segona Copa Pirineus, partit pel reconeixement del centenari de l'Organyà. L'equip local, que partia com a favorit i està en una categoria superior, va veure com dos gols de Syulyush posteriors a un gol del jugador local Sergi Raya al minut sis, posava l'Organyà darrere en el marcador al final de la primera part. Els locals, tot i un clar domini, no va poder remuntar la diferència en la segona meitat i van acabar perdent el partit.