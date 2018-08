El Manresa FS goleja el Torredembarra en el seu debut a la pretemporada

El Manresa FS va tancar el primer amistós de la pretemporada amb una contundent victòria a la pista del Torredembarra, que militarà a Tercera Divisió Nacional, per 1-9. Abans de disputar aquest partit, els bagencs van tenir una jornada intensa a la localitat del Tarragonès, amb dues reunions tàctiques i un entrenament.

Tot i el poc rodatge (van iniciar els entrenaments dilluns passat), els manresans van mostrar un bon nivell sobre la pista. Corvo va avançar els visitants al minut 8, però un minut més tard Abel va reestablir l'empat. Al minut 11 Òscar va fer l'1-2, i a partir d'aquí només hi va haver un equip sobre la pista, el dirigit per Paco Cachinero, que va anotar set gols més, obra de Corvo, Nil, Asis -per partida doble- i Òscar.

Aquesta setmana, el Manresa disputarà dos amistosos més. El primer serà el 40è Trofeu Les Codines, que es disputarà divendres a partir de les 20.30 hores al Pujolet davant El Pozo Ciudad de Murcia B, de Segona Divisió. El segon serà diumenge a les 12 del migdia contra l'Alcoletge, de Tercera Divisió Nacional, també al Pujolet.