El Martorell es veu remuntat pel Can Vidalet en el seu últim test (2-1)

Els martorellencs cedeixen per la mínima en l´últim compromís

Els martorellencs cedeixen per la mínima en l´últim compromís arxiu/cf martorell

El Martorell va perdre per la mínima en el seu darrer enfrontament de la pretemporada al camp del Can Vidalet després de veure com el conjunt local remuntava el gol inicial dels blanc-i-vermells.

L'equip entrenat per Albert Nualart va començar molt fort durant els primers compassos del partit tenint la possessió de la pilota i portant la iniciativa en el j0c. El davanter visitant Max Magatt va aprofitar una greu errada del porter local per marcar a plaer pel Martorell i posar el 0-1 en el marcador.

Els locals van posar-se dintre del partit a mesura que avançaven els minuts i just abans d'arribar al descans, al minut 40, el Can Vidalet aprofitaria una indecisió defensiva dels martorellencs per posar l'igualada. Amb aquest resultat d'empat a 1 gol es va arribar a la mitja part. A la represa, els locals van pressionar més i els martorellencs van patir. Al minut 77 el conjunt d'Esplugues va aconseguir capgirar el marcador en una greu errada de sortida de la pilota, 2-1.

L'equip de Nualart va pressionar en el tram final però sense tenir sort de cara a porteria. El proper dissabte a les 19.45 h, l'equip de Martorell debutarà a la Segona Catalana amb el primer enfrontament de la competició visitant el complicat camp del Prat B.