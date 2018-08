Piti Belmonte ratifica que li falta un passador i un davanter i que l'equip va curt de preparació

El Manresa necessita completar l'equip amb el fitxatge d'un davanter i d'un migcampista talentós capaç d'assistir els golejadors blanc-i-vermells, i arribarà al primer partit de lliga, a Igualada, curt de preparació, no només per una pretemporada curta, sinó també per circumstàncies conjunturals que han endarrerit el nivell de preparació previst pels tècnics per a final d'agost. Aquestes són les reflexions més rellevants de Piti Belmonte després de tancar el calendari d'amistosos de pretemporada. «Pel que fa a l'aspecte físic, arribarem a l'inici de la lliga al 80 %, un xic per sota del que prevèiem», va afirmar Belmonte. «Alhora, estem en ple procés d'assumpció del nou sistema de joc, estem convertint un grup de jugadors en un equip, un treball avançat pel que fa als aspectes defensius, però més endarrerit en el vessant ofensiu». El tècnic blanc-i-vermell va sentenciar que «optarem per un sistema de joc que serà una confluència d'estils, ja que l'estructura de joc d'un equip el defineixen les característiques dels seus futbolistes». Belmonte va confirmar que «no tenim la plantilla tancada. Hem de fitxar un davanter i un migcampista de perfil ofensiu» i va assenyalar que, segons el seu criteri, «arribarem a l'inici de la lliga justos de preparació, però crec que l'equip respondrà bé a Igualada». Per últim, el tècnic va desmentir que se li exigeixi l'ascens. «L'objectiu és lluitar pels llocs capdavanters. Sóc conscient que el Manresa té la necessitat històrica de pujar a Tercera, però hem de gestionar aquest fet de forma que no ens perjudiqui».