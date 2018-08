La pluja obliga a suspendre el Gran Premi a Silverstone

La cúpula directiva del Campionat del Món de Motociclisme va confirmar a través de les seves xarxes socials la cancel·lació, a causa del xàfec que va caure sobre el circuit de Silverstone, de les tres curses del Gran Premi de la Gran Bretanya per primera vegada a la història.

Així ho va decidir direcció de cursa després d'endarrerir quatre hores i mitja la competició. Els pilots de MotoGP van sol·licitar la seva cancel·lació en una reunió celebrada a mitja tarda, on es va decidir per majoria que l'asfalt no era practicable i que no es garantia la seva seguretat.

«Ens hem vist obligats a cancel·lar la cursa per les condicions de la pista. El motiu principal era l'aigua acumulada sobre la pista. En algunes parts la seguretat era mínima i l'aigua no drenava», va explicar en la roda de premsa el director de cursa, Mike Webb.

La implicació dels pilots, especialment dels de MotoGP, va ser clau per la decisió final de la direcció. Les fortes pluges havien deixat impracticables els revolts 1, 7 i 8. Precisament en el setè, i també a causa de la pluja, Tito Rabat va tenir una estrepitosa caiguda que li va provocar una triple fractura a la cama dreta durant la sessió de lliures del dissabte. Rabat va ser operat amb èxit, la tarda nit de dissabte, de la triple fractura a la cama dreta.

«El que ha pesat més ha estat l'accident del Tito. Tenim un company a l'hospital. Som els primers que volem córrer però la seguretat és el primer. Crec que hem fet el més correcte», explicava el cerverí Marc Márquez.

En la roda de premsa de cancel·lació de les curses, direcció de cursa va explicar també que s'obrirà una investigació que durarà unes sis setmanes per aclarir per què el nou asfalt aplicat no drenava l'aigua en un país acostumat a viure sota aquestes condicions climatològiques.

Després de les pluges que van caure a Silverstone durant la lluita per la pole, direcció de cursa ja va fer un primer moviment en l'horari de sortida de la graella i va avançar la cursa de la categoria reina a les 12.30 h. Les fortes pluges van ajornar la sortida fins a nou avís. Es va apostar per esperar. Si el temps ho permetia, les curses es disputarien durant ahir, donant prioritat a MotoGP a 16 voltes. Si no es podia córrer, el GP de Gran Bretanya se suspendria.