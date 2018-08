El Súria s'endú la victòria contra el Joanenc B tot i fer un partit de més a menys (2-1)

A la represa, el duel va canviar. El Súria va patir el desgast físic i alhora lògic d'haver jugat el dia abans i, a més, a les seves files tenia múltiples baixes, i el Joanenc B va pressionar per tal d'aconseguir un gol que reduís les diferències, i ho va aconseguir (2-1). Però a partir de llavors els locals, tot i estar inferiors físicament, van aconseguir aguantar les embestides del conjunt groguet per imposar-se per la mínima i sumar una treballada victòria enfront d'un rival que va competir fins al final. El conjunt de Súria començarà el proper diumenge a les 12.15 h la seva competició a la Tercera Catalana amb la visita al complicat camp del San Lorenzo.