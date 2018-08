Valverde guanya a Caminito del Rey i Kwiatkowski és el nou líder

El ciclista murcià Alejandro Valverde (Movistar Team) va aconseguir el triomf en la segona etapa de la Vuelta a Espanya 2018, en un recorregut lleugerament munta-nyenc de 163,5 quilòmetres, amb sortida a Marbella i meta final a la localitat de Caminito del Rey. Una etapa que, a més, va servir perquè el polonès Michal Kwiatkowski (Team Sky) se situés com a nou líder de la general.

Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón va entrar a gairebé onze minuts de Valverde. A la general, el del Burgos BH ha guanyat 38 posicions i ara es troba a dotze minuts del líder en la posició 134.

Una segona etapa amb tres ports, propícia per a escapades i nervis, Valverde es va adjudicar la victòria en un esprint definitiu i just davant d'un Kwiatkowski que va prendre així el relleu a l'australià Rohan Dennis (BMC) com a portador del mallot vermell. Així, el murcià va vèncer en una etapa de la ronda nacional després de tres anys sense fer-ho.

Amb el d'aquest diumenge, Valverde ja va acumular deu triomfs d'etapa en tota la història de la Vuelta. I, a més, aquesta va ser la seva dotzena victòria en el que s'ha disputat de temporada oficial aquest 2018. El murcià va tornar a aixecar els braços davant el públic espanyol, després que ho fes per última vegada en la quarta etapa del 2015, on va superar Peter Sagan a Vejer de la Frontera.

La tercera etapa serà de 178,2 quilòmetres, entre Mijas i Alhaurín de la Torre.