El Vila-real estrena el compte de punts a la lliga amb un empat de mèrit

El Sevilla no va poder mantenir el liderat de la primera jornada i va empatar a casa contra un Vila-real que havia perdut el primer dia, però que ahir va aconseguir un resultat de mèrit a domicili.

Els andalusos van començar millor el partit i Roque Mesa va obligar Asenjo a fer una gran aturada per evitar el gol. Tot seguit, va ser André Silva qui va rematar massa desviat davant del porter del Vila-real. El tram final, però, va ser per als castellonencs i Ekambi va tenir dues arribades per superar Vaclik.

A la segona part, Gerard Moreno va estar a punt d'empatar al principi en una rematada que va refusar Kjaer, però els canvis del Sevilla van ser més efectius i els locals van acabar tenint millors ocasions. Va ser Ben Yedder, a l'últim minut, qui va enviar una rematada al pal.