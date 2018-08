Vítor Faverani reforça el joc interior del Delteco GBC

Víctor Faverani, pivot de 2,12 metres d'alçada, jugarà al Delteco GBC la propera temporada. Arriba des de l'UCAM Múrcia, on ha militat l'últim curs. El jugador coneix el GBC, ja que va ser un dels components de l'equip en la campanya 2007-2008 a LEB Or, quan es va aconseguir el segon ascens.

Faverani arriba al GBC per ser un jugador important. Un cinc amb molta versatilitat i talent ofensiu. És un jugador que pot jugar d'esquena a la cistella, juga bé el pick and roll i té bon tir de mitjana i llarga distància. A més ajudarà en el rebot tant defensiu com ofensiu. Faverani es converteix en el sisè reforç de l'equip.