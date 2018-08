El Voltregà i el Navarcles van caure a les semis

? Les semifinals les van protagonitzar el Voltregà-Fruitosenc, primer, i l'Artés-Navarcles, després. El primer enfrontament va ser molt disputat. El Voltregà es va avançar just abans de finalitzar la primera meitat, però a la represa el Fruitosenc es va posar les piles i va generar múltiples ocasions però no va aconseguir concretar-les fins als últims deu minuts del matx, on llavors va empatar (1-1), es va posar davant (1-2) i va ampliar l'avantatge posant l'1-3 que va ser el definitiu. D'altra banda, l'Artés-Navarcles, el domini va ser més per als amfitrions, que es van avançar a la mitja hora de joc i van ampliar la diferència just abans del descans. En començar la segona part els navarclins van reduir la distància i el partit es va igualar. L'Artés va saber mantenir la calma i van aconseguir anotar el tercer gol que va sentenciar el matx.