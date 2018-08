Bases Escortes Ales Ala-pivots Pivots Entrenador Resta de l'equip tècnic

Més direcció, més referència interior i la mateixa polivalència del darrer curs. El Cadí la Seu encara el setzè projecte per a la màxima competició estatal de bàsquet femení amb el repte de consolidar les bones prestacions ofertes per l'equip a partir del desembre passat. Manté la columna vertebral (segueixen sis jugadores de la temporada anterior) i hi afegeix, més enllà de joventut amb projecció i ganes de fer-se forat en una de les millors lligues del continent, dos elements clau: les noves incorporacions permeten definir millor la posició de base i de 5. Sobre el paper, el bloc que dirigirà per segon any Bernat Canut suma més potencial que el de fa uns mesos.

Aventurar-se a fer pronòstics quant a la classificació és una utopia: la Lliga Femenina es reinventa cada estiu. Canvia moltíssim. I a banda del Perfumerías Avenida, el Girona, el recentment aterrat però potent València i algun conjunt basc, la resta de conjunts són llibres en blanc. Potser el Cadí, justament, té en un esquelet ben construït, una sòlida arma per mirar d'evitar sorpreses i intentar assolir un dels objectius que es fixaran la immensa majoria: colar-se entre els vuit primers a l'equador i al final de la lliga regular per poder ser a la Copa de la Reina i al play-off pel títol. Serà l'horitzó de molts clubs. També del Cadí. Abans, però, caldrà carregar piles. Posar-se a to per a una competició que no alça el teló fins al cap de setmana del 13 i el 14 d'octubre.



Les catalanes ja roden

Les quatre jugadores catalanes del conjunt urgellenc –Georgina Bahí, Andrea Vilaró, Ariadna Pujol i Anna Palma– començaran a rodar per la Seu aquesta mateixa setmana. La resta de les integrants de la plantilla aterraran a la capital de l'Alt Urgell el cap de setmana. I una vegada passades totes les proves mèdiques, entre dilluns i dimarts que ve, s'encetarà formalment la pretemporada, sota l'atenta mirada d'un quadre tècnic més de la casa i més jove que mai. Canut tindrà d'assistents Roger Vilaró i Xavier Miñambres –que com a nou preparador físic assumirà un paper rellevant les dues primeres setmanes de rodatge físi–, més el sempre inestimable suport del fisioterapeuta i delegat Xavier Calm. El Cadí la Seu 2018-2019 iniciarà la seva construcció.

Els fonaments de qualsevol equip de bàsquet passa per una bona base. I unes bones bases. Les dues premisses les intenta complir el Cadí. Els fonaments són la continuïtat de sis de les jugadores de la temporada passada. De les preteses, sols l'ala pivot Caitlyn Ramírez va declinar renovar. A la continuïtat de Bahí, Vilaró i Pujol cal afegir-hi les de Shereesha Richards, Mehryn Kraker i Yurena Díaz, tres peces decisives durant la sòlida temporada passada. La canària tornarà a ser la directora d'orquestra. I es repartirà minuts amb el fitxatge internacional més contrastat que ha fet el club aquest estiu: la polonesa Zuzanna Sklepowicz. És jove, de 21 anys, però amb l'experiència de tres anys al primer nivell del seu país. Amb un títol de lliga inclòs. Poca broma. Bones prestacions físiques, defensives i de lideratge. I no és coixa en el tir.



Moltes tecles

L'arribada de Zuzia fixa molt més la posició de base natural i descar-rega Andrea Vilaró d'unes funcions que, malgrat no ser-li estranyes, no li eren pròpies del tot. La segona capitana ha de contribuir a liderar un joc exterior d'allò més polivalent.

Ella i l'americana Kraker, renovada amb el convenciment que és molt més que una tiradora, duran els galons exteriors des de l'assentament a la categoria. El plus de qualitat l'ha d'afegir Ariadna Pujol. La mataronina torna amb força després d'un any en blanc per culpa d'una lesió a l'Open Day de Madrid que la va obligar a passar pel quiròfan. Pujol pot fer de tot en la línia exterior i té molts números per ser el gran «fitxatge» de la temporada. L'urgellenca Anna Palma i, sobretot, la navarresa Irati Etxarri són dues apostes de futur amb present. Com més creixin, més creixerà el Cadí.



La referència interior

I, dins, el gran nom és del Cassie Oursler. La 5 que les urgellenques no van tenir el curs passat. El fitxatge que ha de fer quadrar un joc interior globalment i teòricament més potent que el de l'any passat. No acumula en una sola jugadora ni els punts ni l'explosivitat que l'últim curs assumia Ramirez. Però amb els 193 centímetres i el joc d'esquena d'Oursler, la fiabilitat d'una Georgina Bahí que ja s'haurà tret de sobre els mals auguris de la lesió passada, la sempre treballadora jamaicana Reese Richards, més l'aportació de la que hauria de ser una tot terreny com la finlandesa Anniina Äijänen, el Cadí hauria de disposar d'un pòquer interior d'altura. Però sense capficar-se.

Almenys d'entrada. «L'únic objectiu que em marco és fer d'aquest grup de jugadores un bon equip». Ho diu el tècnic, Bernat Canut. Sona la música. Comença el ball.