L'Igualada Rigat busca el bitllet als quarts de la Lliga Catalana, a Lleida

L'Igualada Rigat busca la classificació als quarts de final de la Lliga Catalana, que es disputaran el proper dilluns, 3 de setembre, al pavelló de Les Comes. Per fer-ho haurà de guanyar avui el Lleida Llista, equip que encara no coneix la victòria en aquesta fase de grups (21h).

D'aquesta manera, el triomf dels igualadins classificaria els homes de Ferran López per a la fase final de la competició. Cal recordar que l'equip igualadí ha sumat una victòria en dos partits disputats. Un triomf que va aconseguir contra l'Alcoy per 4-3. La der-rota va ser en el primer partit, contra el CP Calafell, per 1-4.

Per als de l'Anoia, tot el que no sigui guanyar seria un escenari amb moltes incògnites. En cas d'empatar, els homes de López haurien d'esperar que el Lleida no guanyés el Calafell per una diferència important de gols. En cas de derrota, l'equip també hauria d'esperar una desfeta dels lleidatans en la darrera jornada.

A banda dels partits del grup D, en el qual milita l'Igualada, avui també es disputaran quatre partits més de la resta de grups. En el grup A, el Caldes Recam Làser rebrà el Vendrell. Ambdós equips busquen la primera victòria en el grup de tres que formen amb el Barça. Els locals van perdre en la primera jornada, precisament, contra els blaugrana (4-0).

En el grup B, derbi brillant entre el CP Voltregà i el Vic. Un Voltregà que es voldrà recuperar de la der-rota contundent contra el Reus (4-0) en la primera jornada.

Mentre que en el grup C, doble partit entre el PHC Sant Cugat i el Lloret, i entre el Girona Citylift i el CE Noia Freixanet.