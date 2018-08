Pedro Martínez pensa que el Baskonia pot guanyar l'Eurolliga a casa

L'exentrenador del Bàsquet Manresa i actual primer tècnic del Kirolbet Baskonia, Pedro Martínez, va reconèixer ahir que quedar campions de l'Eurolliga és «un somni per a tots», i més tenint en compte que la final a quatre es disputarà al Buesa Arena i que creu «fermament» que el seu equip ho pot aconseguir.

Des de la concentració del seu equip a Viella, a la Vall d'Aran, Martínez va afirmar que «per a un equip com el Baskonia, l'objectiu d'anar a la final a quatre existeix sempre; no perquè aquest any tingui lloc a Vitòria tindrem més interès que en anys anteriors. Crec fermament que ho podem aconseguir».

Per tal d'assolir aquesta meta, «creure'ns-ho és el primer, no dir-ho només de boqueta, i fins que sigui impossible hem de donar el màxim de nosaltres mateixos cada dia, no només la setmana del play-off, que ja veurem on som i si ens hi classifiquem. Perquè si penses molt en aquell moment oblides l'entrenament d'avui, el de demà, la Supercopa i la lliga».



La creació d'hàbits

De cara a la nova temporada, el tècnic barceloní va instar a la importància de crear hàbits, tant en defensa com en atac, i de «crear una filosofia de joc en la qual els jugadors estiguin a gust i puguin desenvolupar les seves virtuts». Respecte de la temporada passada, en què va substituir Pablo Prigioni amb el curs ja iniciat i va classificar l'equip per als quarts de final a Europa i per a la final de l'ACB, Pedro Martínez espera que «es vegi una millora. Ho vam fer bé, cal reconèixer-ho, però des d'aquest fer-ho bé has de pensar què pots fer per millorar». Sobre els nous fitxatges, Hilliars i Fields, Martínez va reconèixer que «són dos nois excel·lents».