La pretemporada ACB continua amb set duels

La pretemporada de la lliga Endesa ja ha començat, quant a partits es refereix, però és aquesta setmana quan agafa ritme amb set enfrontaments, entre els quals el que jugarà el Baxi Manresa dissabte contra el MoraBanc Andor-ra, a partir de les vuit del vespre, a Sant Julià de Vilatorta. Nou equips més entraran en acció i dos més seguiran la preparació ja iniciada el cap de setmana.

Els dos que ja han jugat són el Movistar Estudiantes i el Divina Seguros Joventut. Els madrilenys van derrotar els serbis del Mega Bemax per 75-67, també a Sant Julià de Vilatorta, en un duel en què un dels seus nous fitxatges, Gian Clavell, va ser el seu màxim anotador, amb 16 punts. El Joventut, per la seva banda, també va guanyar, en el seu contra la Universitat de Michigan, per 85-79, amb 22 punts de l'israelià Shawn Dawson, el seu home més destacat.

Els partits continuen dijous amb el València-UCAM Múrcia a Alcoi; divendres, San Pablo-Shenzen a Burgos; dissabte, a part del duel del Baxi, Iberostar Tenerife-Gran Canària a Adeje; i diumenge, tres duels: Barça Lassa-Joventut, a Sant Julià i, a Guadalajara pel Circuit Movistar, Montakit Fuenlabrada-Monbus Obradoiro i Movistar Estudiantes-Unicaja.