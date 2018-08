La Cerdanya Cycle Tour ultima els preparatius de la seva tercera edició

La tercera edició de la Cerdanya Cycle Tour tindrà lloc el proper diumenge, 2 de setembre, amb sortida i arribada a Alp. Enguany, aquesta marxa cicloturista presenta nous recorreguts i distàncies per a les tres opcions de ruta: Sport, Medal i Endurance.

L'organització de la Cerdanya Cycle Tour ha preparat atractives novetats per a aquesta edició 2018. La possibilitat d'escollir entre tres recorreguts i nous perfils en les rutes d'anys anteriors, tant a la zona catalana com francesa, seran un al·licient més per als participants, que podran gaudir de la bellesa natural de la vall de la Cerdanya, al cor dels Pirineus, i una de les més grans d'Europa.

Aquest any s'evita una de les pujades típiques de la zona –fixa en les dues edicions anteriors- com és Lles de Cerdanya, però a canvi els participants descobriran uns paratges excepcionals per recórrer amb bici al Conflent i el Capcir, a la zona de Aiguatèbia i Railleu, que enllaçarà el coll de la Llosa amb el coll de Creu.

La ruta més llarga és l'Endurance, amb un recorregut de 175 quilòmetres i 3.461 metres de desnivell positiu acumulat. Tot seguit, la Medial, que serà un recorregut de 140 quilòmetres amb 2.556 m de desnivell, mentre que en la Sport es recorreran 86 quilòmetres i 1.185 m de desnivell.

La Cerdanya Cycle Tour és una marxa cicloturista no competitiva, de manera que no hi ha una classificació, tot i que sí que es publicaran els temps de pas de cada corredor, el llistat per ordre d'arribada i la mitjana de velocitat. A més, es concediran premis simbòlics en diferents categories, com el primer participant masculí i femení, el de més edat, el més jove, el club ciclista més nombrós o el vingut de més lluny.

El preu és de 45 ? per als ciclistes federats i de 57 ? per a qui no ho estigui i necessiti assegurança.