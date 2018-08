El Girona anuncia la incorporació del davanter ivorià Seydou Doumbia

El Girona va fer oficial la incorporació del davanter ivorià Seydou Doumbia, que es comprometrà amb el conjunt blanc-i-vermell per a les pròximes tres temporades i que arriba amb la carta de llibertat, després de rescindir el contracte amb l'Sporting de Portugal.

L'atacant, que farà 30 anys el pròxim 31 de desembre i que serà presentat com a nou futbolista gironí avui, aterra a l'Estadi Municipal de Montilivi per competir per la titularitat en la posició de davanter centre amb l'hondureny Choco Lozano i amb l'uruguaià Christian Stuani, la continuïtat del qual no està assegurada quan falten pocs dies perquè finalitzi el mercat de fitxatges.

A l'espera de resoldre els dubtes que existeixen al voltant de la seva forma física actual, amb la incorporació de Doumbia, el Girona d'Eusebio Sacristán s'assegura l'olfacte golejador d'un jugador que aportarà la seva experiència internacional i que l'estiu passat ja va estar a l'agenda de la secretaria tècnica blanc-i-vermella.

Fins al moment, a més de la de Seydou Doumbia, el Girona només havia presentat dues cares noves respecte a la temporada passada, la del jove atacant anglès Patrick Roberts, que ha arribat cedit pel Manchester City, i la de l'extrem tenerifenc Jairo Izquierdo, que probablement sortirà cedit a un conjunt de la categoria de plata del futbol espanyol.

Després d'explotar al seu país i de passar pel Japó (Kashiwa Reysol i Tokushima Vortis), va desembarcar al futbol europeu el 2008 per enrolar-se a les files del Young Boys suís. Des d'aleshores, en els 309 partits oficials que ha disputat a Europa, Doumbia ha celebrat un total de 184 dianes: 58 amb el Young Boys, 95 amb el CSKA de Moscou, dos amb la Roma, 21 amb el Basilea i vuit amb l'Sporting de Portugal.

A més, en el currículum de l'experimentat davanter, que també va tenir un pas tan breu com infructuós pel Newcastle United anglès, destaquen els nou gols que ha anotat en els 37 partits que ha jugat Costa d'Ivori, guanyadora del la Copa d'Àfrica del 2015.