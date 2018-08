King s'imposa a Alfacar i Kwiatkowski es manté líder

Ben King es va imposar en la quarta etapa de la Vuelta a Espanya, la primera amb final en un port de muntanya, mentre que el polonès Michal Kwiatkowski (Sky) es manté com a líder de la classificació general.

El ciclista nord-americà de l'equip Dimension Data va ser un dels supervivents de l'escapada de la jornada formada per nou corredors i va creuar victoriós la meta a la línia d'arribada situada a Alfacar, a la serra d'Alfaguara (Granada), de primera categoria, davant del kazakh Nikita Stalnov (Astana) i del francès Pierre Rolland (Education First). Per la seva banda, el navassenc Jordi Simón (Burgos BH) va finalitzar en el lloc 113, a 18 minuts i 35 segons de King.

Amb la victòria d'etapa decidida, els favorits al triomf de la general van aprofitar les rampes de l'última ascensió per comprovar les forces i qui més ben parat en va sortir va ser Simon Yates (Mitchelton). El britànic va atacar a falta d'uns tres quilòmetres per a la meta i va retallar 24 segons d'avantatge a Alejandro Valverde (Movistar) i 26 respecte de Kwiatkowski, que segueix un dia més amb el mallot de líder. El ciclista polonès encapçala la classificació amb set segons d'avantatge sobre l'alemany Emanuel Buchmann (BORA) i 10 respecte de Yates, que se situa tercer. Simón baixa tres llocs i ocupa la 137a posició, a 30 minuts i un segon de Kwiatkowski. Avui es disputarà la cinquena etapa, de 188,7 km, entre Granada i Roquetas de Mar.