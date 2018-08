Quatre basquetbolistes de casa demostren la bona salut del nostre planter

Quatre basquetbolistes de les nostres comarques han estat convocats aquest estiu per alguna de les seleccions espanyoles de formació i han obtingut bons resultats, la qual cosa demostra la bona salut del planter de casa nostra.

Laia Solé, or europeu sub-20



La que va tenir més sort pel que fa a resultats va ser la igualadina Laia Solé, que es va endur l'or en el campionat d'Europa sub-20, del 7 al 15 de juliol a Sopron (Hongria).

La selecció estatal va debutar en la competició amb un triomf davant Portugal per 43-57, amb cinc punts i tres rebots de l'anoienca en els nou minuts que va ser a la pista. En el següent matx, Espanya va apallissar Bèlgica (77-32) i Solé va tenir més protagonisme. Va jugar 23 minuts, en els quals va anotar tretze punts i va capturar quatre rebots. En el darrer duel de la fase de grups, les espanyoles van tornar a vèncer, en aquest cas a Holanda (79-59). La igualadina només va poder assolir dos punts en setze minuts.

En els vuitens de final, el combinat estatal no va donar cap possibilitat a Croàcia i la va derrotar per 52 punts de diferència (93-41). Solé va tornar a tenir una actuació discreta, amb dos punts, tres rebots i dues assistències en tretze minuts. Als quarts, la selecció espanyola va disputar el partit més complicat de tot l'europeu i va aconseguir guanyar França per la mínima (50-51) sense la presència de l'anoienca, que no va jugar per decisió de l'entrenador Miguel Méndez. En les semifinals, Holanda es va tornar a creuar al camí d'Espanya i, tal com va passar a la fase de grups, la victòria va ser per l'equip estatal (52-64), amb catorze punts en setze minuts de la igualadina. Ja en el partit pel títol, les espanyoles van derrotar Sèrbia (69-50) i Solé va anotar tres punts i va agafar cinc rebots en 20 minuts.

Mulió, plata a l'europeu sub-16



L'altre jugador de casa nostra que va pujar al podi d'una competició internacional va ser l'olesà del Barça Pol Mulió, que es va penjar la plata a l'europeu sub-16, del 10 al 18 d'agost a Novi Sad (Sèrbia).

L'equip estatal va debutar amb una clara victòria davant Sèrbia (72-46) en un matx en què l'olesà va anotar dos punts i va agafar dos rebots en els 17 minuts que va disputar. Contra Holanda, els espanyols van tornar a guanyar amb facilitat (52-77) i Mulió va fer uns registres de tres rebots i cinc assistències en 22 minuts. En el darrer duel de fase de grups, nova victòria, ara contra Letònia (87-71), en què el blaugrana no va poder anotar en els deu minuts que va ser sobre el parquet.

En els vuitens, Espanya va apallissar Montenegro (102-49), amb cinc punts, tres rebots i tres assistències en 20 minuts de l'olesà. Aquest va ser l'últim partit que va jugar Mulió, ja que no va actuar en els quarts davant Grècia (61-41), en les semifinals amb Turquia (57-67) ni en la final contra Croàcia (71-70).

Puiggròs, 6a al Mundial sub-17



La manresana Estel Puiggròs va acabar sisena al Mundial sub-17, que es va disputar del 21 al 29 de juliol a Minsk (Bielorússia). Després d'una contundent victòria en el debut contra Nova Zelanda (48-83), Espanya va caure en els altres dos partits de la fase de grups, davant l'Argentina (67-76) i Hongria (56-57). Als vuitens, l'equip estatal va superar amb facilitat el Canadà (72-50), però als quarts no van tenir opcions davant la potent Estats Units (66-31). Un triomf amb el Japó (68-69) i una derrota contra Itàlia (65-58) van fer que les espanyoles finalitzessin sisenes.

Naspler disputa el Torneig de l'Amistat amb l'equip sub-15



El quart representant de les nostres comarques a les seleccions espanyoles de formació és el manresà Toni Naspler, que va disputar el Torneig de l'Amistat amb el combinat estatal sub-15, del 12 al 14 de juliol, a Troyes (França). En el primer partit, Espanya va caure amb França (64-69), amb sis punts, quatre rebots i quatre assistències en 26 minuts del jugador del Bàsquet Manresa. En el segon, els espanyols van tornar a perdre, aquest cop davant Grècia, a la pròrroga (72-74). Naspler va jugar 36 minuts i va fer uns registres de dotze punts, cinc rebots i cinc assistències. En el darrer matx, l'equip estatal va superar Itàlia (74-59).